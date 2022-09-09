Поттер получит 60 млн фунтов по контракту с «Челси» и будет участвовать в поиске спортдиректора

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Стало известно, сколько заработает новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

По информации The Telegraph, пятилетний контракт предполагает выплату англичанину 60 миллионов фунтов. Также лондонцы заплатили 15 млн фунтов «Брайтону» в качестве компенсации за переход специалиста.

Также руководство привлечет Поттера к поискам спортивного директора «мирового уровня». «Челси» хочет найти подходящего менеджера до начала ЧМ-2022, чтобы дать ему время подготовиться к январскому трансферному окну.

11 лет назад – четвертая лига Швеции, сегодня – «Челси». Путь тренера Грэма Поттера

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