«Целовать женщину без ее согласия – домогательство. Ни у кого нет такого права, нас не заткнешь!» Ведущая ESPN поддержала коллегу, которую поцеловал фанат

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Ведущая ESPN Марсела Рафаэл поддержала журналистку Джессику Диас.

Фанат «Фламенго» поцеловал Диас во время эфира после матча Кубка Либертадорес против «Велес Сарсфилд» (2:1) – это расценили как домогательство.

Когда журналистка заканчивала репортаж, к ней подошел мужчина в футболке бразильского клуба и поцеловал ее в щеку. Болельщика задержала полиция.

«Целовать женщину без ее согласия – это домогательство. Поверьте, есть люди, которые этого не понимают.

2022 год – и подобное все еще происходит. Я сталкивалась с подобным и знаю, насколько это унизительно. Ни у кого нет такого права.

Такой замечательный вечер, полуфинал Кубка Либертадорес, но закончился он разочарованием и гневом.

Но мы сильны и не остановимся! Нас не заткнешь!» – написала Рафаэл в инстаграме.

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