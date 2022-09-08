«Целовать женщину без ее согласия – домогательство. Ни у кого нет такого права, нас не заткнешь!» Ведущая ESPN поддержала коллегу, которую поцеловал фанат

Ведущая ESPN Марсела Рафаэл поддержала журналистку Джессику Диас.

Фанат поцеловал Диас во время эфира после матча Кубка Либертадорес против (2:1) – это расценили как домогательство.

Когда журналистка заканчивала репортаж, к ней подошел мужчина в футболке бразильского клуба и поцеловал ее в щеку. Болельщика задержала полиция.

«Целовать женщину без ее согласия – это домогательство. Поверьте, есть люди, которые этого не понимают.

2022 год – и подобное все еще происходит. Я сталкивалась с подобным и знаю, насколько это унизительно. Ни у кого нет такого права.

Такой замечательный вечер, полуфинал Кубка Либертадорес, но закончился он разочарованием и гневом.

Но мы сильны и не остановимся! Нас не заткнешь!» – написала Рафаэл в инстаграме.