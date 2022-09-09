«МЮ» отменил интервью тен Хага после игры с «Сосьедадом» из-за смерти Елизаветы II

Представители не общались с журналистами после игры с .

Команда Эрика тен Хага потерпела поражение на в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы (0:1).

В связи со смертью Елизаветы II «МЮ» отменил все послематчевые мероприятия.

Тен Хаг не давал комментариев клубному каналу «Юнайтед» и не встречался с журналистами на пресс-конференции.

Отметим, что ранее главный тренер также не общался с медиа после матча с (2:1).