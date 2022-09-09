«МЮ» отменил интервью тен Хага после игры с «Сосьедадом» из-за смерти Елизаветы II

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Представители «Манчестер Юнайтед» не общались с журналистами после игры с «Реал Сосьедад».

Команда Эрика тен Хага потерпела поражение на «Олд Траффорд» в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы (0:1).

В связи со смертью Елизаветы II «МЮ» отменил все послематчевые мероприятия.

Тен Хаг не давал комментариев клубному каналу «Юнайтед» и не встречался с журналистами на пресс-конференции.

Отметим, что ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета также не общался с медиа после матча Лиги Европы с «Цюрихом» (2:1).

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