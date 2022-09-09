Миранчук может сыграть за «Торино» против «Наполи» 1 октября

может восстановиться от травмы к матчу «Торино» с .

Об этом сообщили в пресс-службе туринского клуба.

«Алексей вернется в общую группу после международной паузы к матчу против «Наполи», – рассказали в «Торино».

«Торино» сыграет с «Наполи» 1 октября. До этой игры клубу предстоит провести еще два матча – с «Интером» и «Сассуоло».

Миранчук получил травму в матче 1-го тура Серии А против «Монцы» (2:1). В той игре 26-летний хавбек забил гол. Россиянин арендован у «Аталанты» до конца сезона.

Статистику Миранчука можно изучить здесь.