Миранчук восстановится от травмы к началу октября. Об этом сообщил спортдиректор «Торино»

Теги Торино серия А Италия травмы Алексей Миранчук Футбол

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук восстановится от травмы к началу октября.

Об этом сообщил спортивный директор туринского клуба Давиде Ваньяти.

«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», – сказал Ваньятти.

Первый матч после паузы на матчи сборных «Торино» проведет 2 октября. Соперником команды станет «Наполи».

Напомним, Миранчук дебютировал за итальянский клуб в матче 1-го тура Серии А против «Монцы» (2:1) и забил гол. В этой игре он получил повреждение.

Статистику 26-летнего полузащитника можно изучить по ссылке.

Миранчук травмировался в первом же матче за «Торино». Проблемы со здоровьем мешают ему в Италии

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