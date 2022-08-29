Миранчук восстановится от травмы к началу октября. Об этом сообщил спортдиректор «Торино»

Полузащитник «Торино» восстановится от травмы к началу октября.

Об этом сообщил спортивный директор туринского клуба Давиде Ваньяти.

«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», – сказал Ваньятти.

Первый матч после паузы на матчи сборных проведет 2 октября. Соперником команды станет «Наполи».

Напомним, Миранчук дебютировал за итальянский клуб в матче 1-го тура Серии А против «Монцы» (2:1) и забил гол. В этой игре он получил повреждение.

Статистику 26-летнего полузащитника можно изучить по ссылке.

Миранчук травмировался в первом же матче за «Торино». Проблемы со здоровьем мешают ему в Италии