Миранчук восстановится от травмы к началу октября. Об этом сообщил спортдиректор «Торино»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук восстановится от травмы к началу октября.
Об этом сообщил спортивный директор туринского клуба Давиде Ваньяти.
«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», – сказал Ваньятти.
Первый матч после паузы на матчи сборных «Торино» проведет 2 октября. Соперником команды станет «Наполи».
Напомним, Миранчук дебютировал за итальянский клуб в матче 1-го тура Серии А против «Монцы» (2:1) и забил гол. В этой игре он получил повреждение.
Статистику 26-летнего полузащитника можно изучить по ссылке.
Миранчук травмировался в первом же матче за «Торино». Проблемы со здоровьем мешают ему в Италии