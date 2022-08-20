Тренер «Торино» Юрич о травме Миранчука: «Он уникальный игрок, нам будет его не хватать»

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Главный тренер «Торино» Иван Юрич расстроился из-за травмы хавбека Алексея Миранчука.

Полузащитник был заменен в матче 1-го тура Серии А с «Монцей» (2:1), в котором он забил гол. У россиянина диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра, он пропустит около месяца.

«Я сочувствую Миранчуку, он забил, но выбыл на длительный срок.

Нам действительно будет его не хватать, он уникальный футболист для нашей команды», – отметил Юрич.

Миранчук травмировался в первом же матче за «Торино». Проблемы со здоровьем мешают ему в Италии

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