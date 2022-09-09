Ввозить алкоголь в Катар во время ЧМ-2022 не разрешат: «Будут приняты специальные меры»

Ввозить алкоголь в Катар во время чемпионата мира будет запрещено.

Болельщикам, которые поедут на турнир, будет запрещено ввозить в страну алкогольные напитки для личного употребления.

Об этом сообщил глава национального комитета по безопасности Джассим Абдулрахим Аль Сайед: «Будут приняты специальные меры. Думаю, провоз алкоголя в багаже будет запрещен. В стране будут организованы специальные места, где алкоголь будет продаваться».

Глава оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер сказал: «Существует неверное представление о продаже алкоголя на стадионах и специально отведенных зонах. Все будет работать точно так же, как и на других чемпионатах мира, как обычно. Мы всегда говорили, что алкоголь в Катаре будет доступен в определенных зонах.

Фанфест будет начинаться в 18:30. Там будет много семей с детьми. Поэтому мы хотим дать им возможность находиться в зонах, свободных от алкоголя, в течение дня. После этого времени у фанатов будет легкий доступ к алкоголю», – сказал Аль-Хатер.

Ранее стало известно, что пиво на ЧМ в Катаре нельзя будет купить во время матча. Его будут продавать за три часа до начала игр и в течение часа после.