Килиан Мбаппе: «Поражение в финале ЛЧ с «ПСЖ» – худший момент карьеры. Мне хотелось остаться одному и плакать»

Нападающий «ПСЖ» назвал поражение в финале худшим моментом в карьере.

В 2020 году уступил «Баварии» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Худший момент в карьере – поражение в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Матч заканчивается, ты получаешь медаль и видишь кубок, но знаешь, что он не для тебя. Это странное ощущение, но такова жизнь.

Если честно, мне хотелось плакать. Просто хотелось плакать. Хотелось остаться одному. Но это часть моей истории. Нужно стать лучше, чтобы вернуться туда и победить», – сказал Мбаппе в интервью The Wall Street Journal.