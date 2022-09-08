Грэм Поттер: «Горд и взволнован тем, что возглавил «Челси». Это невероятный клуб»

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Грэм Поттер поделился мыслями после назначения на пост тренера «Челси».

Лондонский клуб объявил, что подписал 5-летний контракт с тренером.

«Я невероятно горд и взволнован тем, что возглавил «Челси», этот невероятный футбольный клуб.

Очень рад возможности поработать с новыми владельцами «Челси». С нетерпением жду встречи с прекрасными игроками этой команды. В «Челси» я хочу развивать команду и культуру, которой наши чудесные фанаты смогут гордиться.

Хотел бы искренне поблагодарить «Брайтон» за то, что дал мне эту возможности, и, в частности, Тони Блума и игроков, штаб и болельщиков, которые постоянно поддерживали меня, когда я работал с клубом», – сказал Поттер.

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