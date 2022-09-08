Хавбек «Брайтона» Лаллана будет готовить команду к ближайшему матчу после ухода Поттера в «Челси»

временно возьмет на себя обязанности главного тренера .

Ранее возглавлявший команду сегодня перешел в , заключив с лондонцами 5-летний контракт.

34-летний Лаллана является действующим игроком «чаек». Тем не менее он будет готовить команду к следующему матчу вместе с тренером молодежки .

«Брайтон» 10 сентября сыграет в гостях с в матче чемпионата Англии.

После этого клуб займется поиском полноценного главного тренера, до 1 октября игр у команды больше не будет.