Хавбек «Брайтона» Лаллана будет готовить команду к ближайшему матчу после ухода Поттера в «Челси»

Адам Лаллана временно возьмет на себя обязанности главного тренера «Брайтона».
Ранее возглавлявший команду Грэм Поттер сегодня перешел в «Челси», заключив с лондонцами 5-летний контракт.
34-летний Лаллана является действующим игроком «чаек». Тем не менее он будет готовить команду к следующему матчу вместе с тренером молодежки Эндрю Крофтсом.
«Брайтон» 10 сентября сыграет в гостях с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии.
После этого клуб займется поиском полноценного главного тренера, до 1 октября игр у команды больше не будет.