Хавбек «Брайтона» Лаллана будет готовить команду к ближайшему матчу после ухода Поттера в «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Борнмут Эндрю Крофтс Адам Лаллана Грэм Поттер Футбол

Адам Лаллана временно возьмет на себя обязанности главного тренера «Брайтона».

Ранее возглавлявший команду Грэм Поттер сегодня перешел в «Челси», заключив с лондонцами 5-летний контракт.

34-летний Лаллана является действующим игроком «чаек». Тем не менее он будет готовить команду к следующему матчу вместе с тренером молодежки Эндрю Крофтсом.

«Брайтон» 10 сентября сыграет в гостях с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии.

После этого клуб займется поиском полноценного главного тренера, до 1 октября игр у команды больше не будет.

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