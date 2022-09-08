Роналду играет в Лиге Европы впервые за 20 лет. Тогда турнир назывался Кубком УЕФА

Криштиану Роналду играет в матче Лиги Европы впервые за 20 лет.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» вышел в стартовом составе в игре 1-го тура группового этапа против «Сосьедада» (0:0, первый тайм).

В последний раз португалец играл в этом турнире, когда он еще назывался Кубком УЕФА.

В сентябре и октябре 2002 года Роналду в составе «Спортинга» играл в матчах 1-го раунда против «Партизана» (1:3, 3:3) и отметился в одной из игр голевой передачей.

На Sports.ru доступны видеотрансляция и текстовый онлайн игры «МЮ» – «Сосьедад».