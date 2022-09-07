Тен Хаг объявил, что Роналду может выйти в старте в ЛЕ: «МЮ» нужны все. Мы хотим выиграть все турниры. Каждый получит игровое время»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подтвердил, что Криштиану Роналду может попасть в стартовый состав на матчи Лиги Европы.

«Мы должны выигрывать каждый матч. И мы хотим выиграть все турниры, поэтому мы должны относиться ко всем серьезно. Мы должны выигрывать каждый матч. Это тот менталитет, который нужен «Манчестер Юнайтед».

Возможно, я не могу сделать так, чтобы все игроки были рады в каждой игре, но каждый получит свое игровое время, если хорошо играет, это совершенно ясно.

Но я говорю, что нам нужны все – нам нужно провести много игр. Впереди много матчей, и, конечно, чемпионат мира, а также все внутренние кубки Англии, Лига Европы, где мы сейчас играем, и, конечно же, Премьер-лига», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

8 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реал Сосьедад» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

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