«МЮ» и «Сосьедад» сыграют в траурных повязках в память о Елизавете II

«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» выйдут на поле в траурных повязках.
Сегодня в возрасте 96 лет ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II.
Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы на «Олд Траффорд» не будет отменен, однако перед и во время игры пройдут ряд траурных мероприятий.
Игра начнется с минуты молчания. Футболисты обеих команд сыграют с траурными повязками, а флаги на стадионе будут приспущены.
Матч «МЮ» – «Реал Сосьедад» начнется в 22:00 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн этой игры.