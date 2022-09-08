«МЮ» и «Сосьедад» сыграют в траурных повязках в память о Елизавете II

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«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» выйдут на поле в траурных повязках.

Сегодня в возрасте 96 лет ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы на «Олд Траффорд» не будет отменен, однако перед и во время игры пройдут ряд траурных мероприятий.

Игра начнется с минуты молчания. Футболисты обеих команд сыграют с траурными повязками, а флаги на стадионе будут приспущены.

Матч «МЮ» – «Реал Сосьедад» начнется в 22:00 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн этой игры.

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