Бавария — Барселона 13.09.2022, Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

13 сентября, во вторник, состоится один из самых статусных и интересных матчей группового этапа Лиги Чемпионов — мюнхенская «Бавария» на своем поле примет «Барселону». Встреча пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Рекомендуемая ставка: победа Баварии за 1.82, тотал больше 3 за 1.55, гол Левандовски, обе забьют за 1.41.

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«Бавария»

«Бавария», как один из главных фаворитов Лиги Чемпионов, успешно начала новую кампанию ,одержав победу в гостях над миланским «Интером» 2:0. В Италии команда Юлиана Нагельсманна надежно сыграла в обороне, позволив хозяевам поля нанести всего 9 ударов по своим воротам. При этом сами футболисты «Баварии» превзошли соперника по этому показателю более чем вдвое, нанеся 21 удар.

В чемпионате Германии «Бавария» после пяти туров идет без поражений, но при этом мы пока не видим команду на привычном для нее первом месте. Мюнхенцы мощно стартовали, одержав разгромные гостевые победы над «Айнтрахтом» (6:1) и «Бохумом» (7:0), а также переиграв на своем поле «Вольфсбург» (2:0). Но затем «Бавария» забуксовала, поделив очки с «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Унион Берлином» — обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:1.

С одиннадцатью очками «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». Впрочем, Нагельсманн не видит тревожных звоночков и сказал, что в последнем матче его игроки были просто слишком расслаблены.

Что касается предстоящего матча с «Барселоной», то немецкая команда постарается продолжить приятную для нее серию — мюнхенцы не проигрывают на групповом этапе Лиги Чемпионов с 2017 года на протяжении уже 29 игр.

После ухода из команды главного на протяжении многих лет бомбардира Роберта Левандовски игра «Баварии» не могла не измениться. Но она точно не стала слабее, что и подтверждают крупные победы на старте чемпионата, а также в Суперкубке Германии над «Лейпцигом» (5:3) и национальном Кубке над «Викторией» из Кельна (5:0).

Главными действующими лицами в атаке мюнхенцев сейчас являются:

Джамал Мусиала — 3 гола и 1 голевая передача

Садьо Мане — 3 гола

Йозуа Киммих — 2 гола и 2 ассиста

Еще у двоих футболистов — Лероя Сане и Сержа Гнабри — по два результативных удара в чемпионате, в Сане еще и забил первый гол команды в новом розыгрыше Лиги Чемпионов.

«Барселона»

Как и предстоящий соперник, «Барса» начала групповой этара Лиги Чемпионов с победы, правда, с менее сильным соперником — на своем поле каталонцы разгромили чешскую «Викторию Пльзень» со счетом 5:1. Главным действующим лицом матча стал Роберт Левандовски, оформивший хет-трик. При это поляк установил рекорд турнира — только ему удавалось забивать по три мяча за игру в трех разных командах (ранее он оформлял хет-трики за «Боруссию» Д и «Баварию»).

Экс-форвард «Баварии» вообще очень быстро адаптировался в новой команде, забив в пяти играх восемь мячей. В чемпионате Испании Левандовски оформил по дублю в ворота «Реал Сосьедада» и «Вальядолида», а также забил в гостевом матче «Севилье».

Вместе с Яго Аспасом из «Сельты» 34-летний нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Сама «Барселона», начав чемпионат с невзрачной нулевой ничьей на своем поле против «Райо Вальекано», затем набрала ход и одержала три победы с общим счетом 11-1.

После четырех туров команда Хави с десятью очками делит второе место с «Вильярреалом», отставая на два балла от пока не знающего потерь мадридского «Реала».

«Бавария» — «Барселона»: история личных встреч

Последние матчи против «Баварии» для «Барселоны» стали настоящим кошмаром. Все началось в пандемию, в 2020 году, когда матчи плей-офф начиная с четвертьфиналов проводились в один матч. Мюнхенцы, которые в итоге выиграли турнир, разгромили каталонцев со счетом 8:2.

В прошлом сезоне команды попали в одну группу, и оба матча завершились с одинаковым счетом 3:0 в пользу немецкой машины. «Барселона» тогда даже не смогла выйти из группы, пропустив в плей-офф португальскую «Бенфику».

Прогноз на матч «Бавария» — «Барселона»

Несмотря на то, что «Барселона» находится в хорошей форме, фаворитом встречи все равно являются мюнхенцы. В букмекерской конторе «Лига Ставок» на их победу можно поставить с коэффициентом 1,82. Вполне можно сделать ставку на такой исход с учетом того, что «Бавария» играет при своих болельщиках и здорово смотрится в атаке.

Также ожидается, что матч получится результативным, в связи с чем можно поставить на ТБ 3 за 1,55.

Одной из главных интриг является то, как сыграет против своей бывшей команды Роберт Левандовски. Учитывая его форму, непростой уход из «Баварии» и мотивацию можно ожидать от него гола на «Альянц Арене». Да и в целом «Барселона», впрочем как «Бавария», играют очень результативно, поэтому можно смело ставить на «Обе забьют — да» с коэффициентом 1,41.

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