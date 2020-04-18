В Южной Америке игрокам запретят целовать мяч, плеваться и сморкаться на поле

Конфедерация футбола Южной Америки ввела несколько ограничений для футболистов на поле после возобновления матчей.

В Кубке Либертадорес игрокам запретят целовать мяч, обмениваться футболками, плеваться и сморкаться.

Церемония обмена вымпелами капитанами команд перед играми также будет отменена. Игроки и тренеры должны будут пить из личных бутылок.

Присутствовать на интервью и пресс-конференциях с участием футболистов и тренеров можно будет только в маске.

Кубок Либертадорес был прерван в марте из-за пандемии коронавируса в мире.