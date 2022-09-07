Оуэн Харгривз: «Холанд способен прочувствовать момент и понять, где окажется мяч. Этому не научить»

Экс-хавбек рассказал о достоинствах .

«Посмотрите, как он следит за ситуацией [перед вторым голом «Севилье» в чемпионов]. Посмотрите, сколько раз он бросает взгляд через плечо. Это невероятно. Как только он находит свободную зону, остановить его уже невозможно.

Мы обсуждаем его умение реализовывать моменты, но взгляните, как он пятится, понимая, куда придет мяч. Да, ему повезло, что мяч дошел до него, но он способен прочувствовать момент и понять, где окажется мяч. Этому невозможно научить», – сказал Харгривз в эфире BT Sport.