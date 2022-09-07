Оуэн Харгривз: «Холанд способен прочувствовать момент и понять, где окажется мяч. Этому не научить»

Теги Оуэн Харгривз Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Экс-хавбек «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз рассказал о достоинствах Эрлинга Холанда.

«Посмотрите, как он следит за ситуацией [перед вторым голом «Севилье» в Лиге чемпионов]. Посмотрите, сколько раз он бросает взгляд через плечо. Это невероятно. Как только он находит свободную зону, остановить его уже невозможно.

Мы обсуждаем его умение реализовывать моменты, но взгляните, как он пятится, понимая, куда придет мяч. Да, ему повезло, что мяч дошел до него, но он способен прочувствовать момент и понять, где окажется мяч. Этому невозможно научить», – сказал Харгривз в эфире BT Sport.

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