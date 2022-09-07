Капитан Киргизии Кичин об отстранении сборной России: «Футбол должен быть вне политики. Спортсмены ни в чем не виноваты»

Капитан сборной Киргизии считает, что Россию не стоило отстранять от международных турниров.

– не играла почти год и отстранена от официальных матчей. Чего вы ждете от игры, которая должна состояться в Бишкеке?

– Думаю, должен получиться хороший поединок, мы с нетерпением ждем игры. О том, что сборная России долго не играла, не думаю. Какая мне разница, когда российская сборная проводила последнюю игру? Моя сборная играла и сейчас мы спокойно готовимся к Кубку Азии, ждем Россию дома.

– Как игроки вашей сборной отреагировали, что матч с Россией вообще состоится?

– Ребята удивлены, что мы сыграем с Россией, но не более.

– Как вы отреагировали на отстранение сборной России от стыков за право сыграть на ЧМ-2022 и вообще на запрет на участие российских команд в международных соревнованиях?

– Негативно к этому отнесся, потому что футбол и спорт должны быть вне политики. Спортсмены и футболисты, в частности, ни в чем не виноваты – за что их отстранять? Не понимаю, почему так сделали, – сказал , выступающий за красноярский «Енисей».