Президент «Атлетико» о выходах Гризманна после 60-й минуты: «Антуан – отличный игрок и человек. Я не вмешиваюсь в вопросы состава»

Президент «Атлетико» сказал, что не приказывал выпускать после 60-й минуты.

– Есть ли приказ выпускать Гризманна после 60-й минуты?

– Антуан – отличный игрок, и я очень рад, что он с нами. Он замечательный человек, и у меня с ним прекрасные отношения. Я могу только сказать, что он отличный игрок. И он с нами. Я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи, – сказал .

Напомним, что «Атлетико» будет обязан выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона в клубе. В четырех играх подряд Антуан выходил на замену после 60-й минуты.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?