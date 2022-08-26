Президент «Атлетико»: «Гризманн – важный игрок. Антуан не может уйти, потому что он часть команды»

Президент назвал важным игроком.

«Гризманн – часть команды, он важный игрок для нас. И если он часть команды, значит, он часть команды. Антуан не может уйти, потому что он, повторюсь, часть команды. А вы всегда ищете странные повороты.

У нас очень хороший, укомплектованный состав. Мы допустили промах в игре с «Вильярреалом», но в понедельник против «Валенсии» все будет хорошо», – сказал .

Ранее сообщалось, что «Атлетико», возможно, не будет выпускать Гризманна в стартовом составе, чтобы выкупать француза у «Барселоны» за 40 миллионов евро.