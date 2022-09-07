«Торпедо» подписало хавбека Молдовы Каймакова, форварда Марка Косту и защитника Рогановича

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«Торпедо» объявило о подписании трех иностранных футболистов.

Хавбек сборной Молдовы Михаил Каймаков перешел в московский клуб из «Славена» на правах аренды. Соглашение рассчитано на год, предусмотрена опция выкупа.

В прошлом чемпионате Хорватии игрок провел 22 матча и забил 2 гола. Подробно со статистикой 24-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Изображение: torpedo.ru

На постоянной основе к «Торпедо» присоединились 25-летний форвард Марк Коста, завершавший прошлый сезон в «Ульсан Хендай», и 21-летний защитник Боян Роганович из «Чукаричек».

Изображение: torpedo.ru

Показатели первого можно изучить здесь, второго – тут.

Изображение: torpedo.ru

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