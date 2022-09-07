«Торпедо» подписало хавбека Молдовы Каймакова, форварда Марка Косту и защитника Рогановича

объявило о подписании трех иностранных футболистов.

Хавбек сборной Молдовы Михаил Каймаков перешел в московский клуб из на правах аренды. Соглашение рассчитано на год, предусмотрена опция выкупа.

В прошлом чемпионате Хорватии игрок провел 22 матча и забил 2 гола. Подробно со статистикой 24-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Изображение: torpedo.ru

На постоянной основе к «Торпедо» присоединились 25-летний форвард , завершавший прошлый сезон в , и 21-летний защитник Боян Роганович из «Чукаричек».

Изображение: torpedo.ru

Показатели первого можно изучить здесь, второго – тут.

Изображение: torpedo.ru