«Торпедо» подписало хавбека Молдовы Каймакова, форварда Марка Косту и защитника Рогановича

«Торпедо» объявило о подписании трех иностранных футболистов.
Хавбек сборной Молдовы Михаил Каймаков перешел в московский клуб из «Славена» на правах аренды. Соглашение рассчитано на год, предусмотрена опция выкупа.
В прошлом чемпионате Хорватии игрок провел 22 матча и забил 2 гола. Подробно со статистикой 24-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Изображение: torpedo.ru
На постоянной основе к «Торпедо» присоединились 25-летний форвард Марк Коста, завершавший прошлый сезон в «Ульсан Хендай», и 21-летний защитник Боян Роганович из «Чукаричек».
Изображение: torpedo.ru
Показатели первого можно изучить здесь, второго – тут.
Изображение: torpedo.ru