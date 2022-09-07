Ливерпуль – Вулверхэмптон 10.09.2022 английская Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

В субботу, 10 сентября, поклонников британского футбола ждет матч Ливерпуль – Вулверхэмптон. Игра 7 тура английской Премьер-Лиги станет для красных серьезной проверкой — мерсисайдцы не лучшим образом стартовали в новом розыгрыше турнира, и, чтобы сохранить шансы на борьбу за чемпионство, подопечным Клоппа кровь из носу нужно набирать три очка. Вулверхэмптон идет в середине турнирной таблицы и от «волков» никто не ждет набранных очков в игре с красными.

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Рекомендованная ставка: победа Ливерпуля (1.27), ИТБ 2.0 (1.51).

Ливерпуль

Подопечные Юргена Клоппа слабо начали новый сезон в АПЛ — фанаты мерсисайдцев ожидали от команды большего. В первых шести турах лиги красные одержали только две победы, зато трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Неплохо мерсисайдцы смотрятся и в атаке — 15 забитых голов, что является одним из лучших результатов лиги на данный момент. Пропустил Ливерпуль шесть мячей — в обороне красные небезгрешны.

В составе команды Клоппа по-прежнему «погоду» делают Роберто Фирмино и Мохамед Салах. Поэтому, делая ставки на индивидуальные показатели игроков, учитывайте этот факт. Также неплохо проявляется себя и Луис Диас — именно тройка Фирмино, Салах и Диас сейчас является лучшей по количеству совокупных результативных действий:

Роберто Фирмино — 3 гола и 3 ассиста в 5 играх;

в 5 играх; Мохамед Салах — 2 гола и 2 ассиста в 6 играх;

Луис Диас — 3 гола в 6 матчах.

Мерсисайдцы дома сыграли вничью с Кристал Пэлас (1:1), отправили в полный нокаут Борнмут (9:0), а также в упорной борьбе переиграли Ньюкасл (2:1). На выезде красные не так безупречны. Мерсисайдцы сыграли вничью с Фулхэмом (2:2), проиграли МЮ (1:2), а также не сумели переиграть Эвертон (0:0).

В последних пяти матчах красные показывают следующие результаты:

Вулверхэмптон

«Волки» в шести турах АПЛ набрали шесть очков и идут на 14 месте в турнирной таблице — ничего экстраординарного, однако фанаты «вулвз» естественно, хотят более выразительных результатов своей команды.

Одна победа, три ничьи и два поражения — явно не тот результат, которым можно гордится. Кроме того, вопросы вызывает и результативность команды — только 3 гола в 6 играх, впрочем и пропускают «волки» немного — 4 мяча в шести поединках.

На первых ролях в команде португальцы, но результаты Даниэла Каштелу и Рубена Невеша нельзя назвать выдающимися. В целом, лучшие по статистике, на данный момент, игроки Вулверхэмптона:

Даниэл Каштелу — 2 гола в 6 играх;

в 6 играх; Рубен Невеш — гол в 6 играх;

Матеус Луис — ассист в 4 играх.

«Волки» дома сыграли вничью с Фулхэмом (0:0), Ньюкаслом (1:1) и обыграли Саутгемптон (1:0). В гостях команда уступила Лидсу (1:2), Тоттенхэму (0:1) и сыграла вничью с Борнмутом (0:0).

Личные встречи

В пяти очных встречах команды продемонстрировали следующие результаты:

Коэффициенты и роспись на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон

Букмекеры, ожидаемо, видят Ливерпуль фаворитом матча:

Красным нужно реабилитироваться за скомканное начало сезона, подопечные Клоппа постепенно приходят в себя, а Дарвин Нуньес привыкает к новой команде. Мы считаем, что Ливерпуль уверенно обыграет своего предстоящего соперника. Вулверхэмптон постарается сыграть от обороны, рассчитывая на ничью с фаворитом, однако «волки» навряд ли устоят перед компанией Фирмино, Диас и Салах.

Где смотреть Ливерпуль – Вулверхэмптон