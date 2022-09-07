Где смотреть Ливерпуль – Вулверхэмптон, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 10 сентября

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В субботу, 10 сентября, сыграют Ливерпуль и Вулверхэмптон в 7 туре АПЛ.

  • Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports 1 Eurasia HD, Setanta Sports Ukraine HD, Canal+ Sport 1 HD (CZ),  SuperSport Premier League HD.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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