Диего Коста получил разрешение на работу в Англии, апелляцию «Вулвс» приняли. Форвард подпишет контракт на один год

Диего Коста перейдет в «Вулверхэмптон».
Вчера стало известно, что 33-летний футболист не получил документ из-за недобора баллов по определенным категориям оценки, установленным Футбольной ассоциацией Англии.
«Вулвс» подали апелляцию на решение FA, и сегодня она была принята, сообщает Фабрицио Романо. Сегодня бразилец полетит в Англию, чтобы обсудить последние детали трансфера.
Клуб уже назначил дату медосмотра игрока и подготовил контракт сроком на один год.
Коста более полугода находится в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико Минейро». В Англии он играл за «Челси» – с 2014 по 2017 год.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.