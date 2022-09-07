Диего Коста получил разрешение на работу в Англии, апелляцию «Вулвс» приняли. Форвард подпишет контракт на один год

перейдет в .

Вчера стало известно, что 33-летний футболист не получил документ из-за недобора баллов по определенным категориям оценки, установленным Футбольной ассоциацией Англии.

«Вулвс» подали апелляцию на решение FA, и сегодня она была принята, сообщает Фабрицио Романо. Сегодня бразилец полетит в Англию, чтобы обсудить последние детали трансфера.

Клуб уже назначил дату медосмотра игрока и подготовил контракт сроком на один год.

Коста более полугода находится в статусе свободного агента после ухода из . В Англии он играл за «Челси» – с 2014 по 2017 год.

Подробную статистику форварда можно найти здесь.