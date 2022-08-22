«Вулверхэмптон» на продвинутой стадии переговоров по Калайджичу. Форварда хотели «Челси» и «МЮ»

Форвард «Штутгарта» в ближайшее время может перейти в .

По данным Sky Sports, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. В то же время между сторонами есть разногласия по поводу суммы трансфера: немецкая команда хочет получить 25 млн евро, английская готова заплатить примерно 17,7 млн.

Сам футболист хочет выступать в , и у «Вулвс» не должно возникнуть никаких проблем с согласованием с ним условий контракта.

В прошлом сезоне за 15 матчей в Бундеслиге австриец забил 6 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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