Нападающий Саша Калайджич получил травму в дебютном матче за «Вулверхэмптон».

Австриец столкнулся с болевыми ощущениями в колене во время игры с «Саутгемптоном» (1:0) и был заменен в перерыве. По итогам обследования у него диагностировано повреждение передней крестообразной связки.

Калайджич был приобретен клубом у «Штутгарта» за 18 млн евро в конце августа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

По сведениям The Athletic, теперь рассматривает возможность подписания форварда и хочет изучить его физическое состояние.

33-летний бразилец более полугода находится в статусе свободного агента после ухода из . В Англии он играл за «Челси» – с 2014 по 2017 год.