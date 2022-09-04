Диего Коста может перейти в «Вулверхэмптон». Калайджич травмировал «кресты» в дебютном матче

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Нападающий Саша Калайджич получил травму в дебютном матче за «Вулверхэмптон».

Австриец столкнулся с болевыми ощущениями в колене во время игры с «Саутгемптоном» (1:0) и был заменен в перерыве. По итогам обследования у него диагностировано повреждение передней крестообразной связки.

Калайджич был приобретен клубом АПЛ у «Штутгарта» за 18 млн евро в конце августа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

По сведениям The Athletic, «Вулверхэмптон» теперь рассматривает возможность подписания форварда Диего Косты и хочет изучить его физическое состояние.

33-летний бразилец более полугода находится в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико Минейро». В Англии он играл за «Челси» – с 2014 по 2017 год.

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