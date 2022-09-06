Диего Коста не получил разрешение на работу в Англии. «Вулвс» подали апелляцию и могут подписать Кэррола, если ее отклонят

Переход Диего Косты в «Вулверхэмптон» может сорваться.
33-летний нападающий, находящийся в статусе свободного агента, не получил разрешение на работу в Англии. Футбольная ассоциация Англии после выхода Великобритании из Евросоюза ужесточила критерии для выдачи разрешения.
Для автоматического получения документа игрок должен набрать суммарно 15 баллов в таких категориях оценивания, как уровень последнего клуба, игры за сборную и количество проведенных на поле минут за последнее время.
Коста набрал от 10 до 14 очков – показатель, позволивший «Вулверхэмптону» подать апелляцию на решение Футбольной ассоциации. Окончательное решение будет принято в течение двух следующих суток.
Если трансфер Косты не будет одобрен, «волки» могут подписать Энди Кэррола, являющегося свободным агентом после ухода из «Вест Бромвича» в конце прошлого сезона.
Напомним, нападающий Саша Калайджич, перешедший этим летом из «Штутгарта», получил травму крестообразной связки в дебютном матче за английский клуб. «Вулвс» планировали подписать Косту в качестве замены австрийцу.