ЭСК признала верным решение не назначать пенальти в эпизоде с Чаловым и Глебовым в матче «Ростов» – ЦСКА

ЭСК РФС признала верным решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матче с ЦСКА.

Об этом сообщил руководитель департамента инспектирования РФС Сергей Фурса.

Встреча 7-го тура Мир прошла в воскресенье и завершилась со счетом 0:0. На 36‑й минуте полузащитник ударил по ноге форварда ЦСКА Федора Чалова, но судья не стал назначать 11‑метровый удар.

«Действия защитника были абсолютно игровыми, не носили безрассудного характера. Он пытался блокировать мяч, по которому бьет нападающий. Чалов положил корпус, пытаясь ударить по мячу, у него это получилось, и по инерция нога бьет в ногу защитнику.

Не вижу никаких оснований назначать 11‑метровый удар, реакция игроков говорит за это. Решение ЭСК было продолжить игру, поддержали решение главного арбитра», – сказал Фурса в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».