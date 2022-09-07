Маунт о 0:1 с «Динамо» Загреб: «Такое начало – разочарование для «Челси». Но это еще не конец»

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Мэйсон Маунт высказался после поражения «Челси» от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов.

«После всего, что мы сделали за последние два года, такое начало – разочарование для нас. Но это еще не конец. Следующие несколько игр будут очень важными, особенно следующая домашняя игра, и мы постараемся все исправить.

Мы не использовали свои шансы, а в любой игре, особенно в Лиге чемпионов, нужно их использовать и, очевидно, концентрироваться на защите», – сказал хавбек «Челси».

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