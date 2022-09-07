Степаненко о 4:1 с «Лейпцигом»: «Шахтер» хочет пройти дальше, но я не мог представить такой игры с 4 голами»

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко оценил разгром «РБ Лейпциг» (4:1) в Лиге чемпионов.
«Даже в своих самых смелых мечтах я не мог представить такой игры с четырьмя нашими голами. Но играли мы хорошо и, чувствую, заслуживали сегодня такого результата.
Да, я в клубе уже более десяти лет. Это новая команда, но многие наши молодые игроки – из академии «Шахтера». Они пропитались духом «Шахтера», и это нам очень помогает – у нас сплоченная и сильная духом команда.
Как только я увидел результаты жеребьевки, сразу понял, что группа сложна, но также не сомневался в том, что наша команда сильна и должна добиваться результата. Мы хотим пройти дальше, но иногда молодым игрокам недостает стабильности», – сказал Степаненко.
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