Тедеско близок к увольнению из «Лейпцига». Розе – основной кандидат на пост тренера

в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Лейпцига».

Немецкая команда проиграла два матча подряд с общим счетом 1:8, в том числе (1:4) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, клуб близок к тому, чтобы отправить специалиста в отставку.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, основным кандидатом на должность главного тренера является Марко Розе, покинувший дортмундскую «Боруссию» в мае 2022 года.

Следующий матч назначен на 10 сентября – как раз против .

«Лейпциг» проиграл «Шахтеру» и «Айнтрахту» с общим счетом 1:8. У команды Тедеско 2 победы в 8 играх сезона