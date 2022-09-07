Аллегри про 1:2 с «ПСЖ»: «Ювентус» упустил свой шанс, но провел хороший матч»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2).

«Мы провели хороший матч, но упустили свой шанс. Нужно было сохранять ясность ума до конца. Надо было создавать больше моментов через левый фланг, мы могли действовать более опасно в таких ситуациях. Нужно прибавлять, мы упустили свой шанс.

Мы знаем, что надо стать лучше, и работаем над этим. Скоро должны вернуться в строй некоторые наши футболисты, это хорошо для команды.

Иногда мы действовали рискованно, ведь против нас играли самые быстрые форварды на планете. Во втором тайме мы защищались лучше, нужно продолжать в том же духе. И во втором тайме мы были храбрее», – сказал Аллегри Canale 5.