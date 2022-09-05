«Урал» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в ворота «Динамо»

«Урал» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо» (1:2).
На 32-й минуте игры Мир РПЛ при счете 0:0 защитник бело-голубых Саба Сазонов при подаче углового схватил в своей штрафной площади защитника «Урала» Эммерсона. Виталий Мешков не назначил 11-метровый в этом эпизоде.
«Наш клуб просит разобраться в эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Динамо» – «Урал».
Официальное обращение было направлено сегодня в экспертно-судейскую комиссию РФС.
Спорный момент случился на 32-й минуте встречи при счете 0:0, когда в своей штрафной площади защитник бело-голубых Сазонов обнял Эмерсона, не дав тому пробить по мячу.
Главный арбитр матча Виталий Мешков нарушения не усмотрел, причем, с ним после просмотра согласились и видеоассистенты (ВАР).
Решение по спорному эпизоду будет вынесено позже на этой неделе», – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Урала».