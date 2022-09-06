Анчелотти рад, что «Реал» не считают фаворитом ЛЧ: «Хороший знак. Я не удивлен – в прошлом году в нас верили еще меньше»

рад, что не считают фаворитом Лиги чемпионов.

Сегодня мадридский клуб стартует в главном европейском турнире матчем против «Селтика» в гостях.

– Нас ждет сложный матч. Как и мы, «Селтик» на хорошем ходу, они играют очень интенсивно. Мы подготовились и изучили их. «Реал» готов хорошо начать групповой этап.

В Лиге чемпионов «Реал» всегда будут уважать, потому что за этот клуб говорит его история. Мы начинаем розыгрыш Лиги чемпионов с большим энтузиазмом, но не можем загадывать и думать о том, что будет после группового этапа. Также посмотрим, что случится после чемпионата мира.

– «Реал» не считают фаворитом Лиги чемпионов. Что вы об этом думаете?

– Я не удивлен. Считаю это хорошим знаком. В прошлом году в нас верили еще меньше, в этом – чуть больше. Как и в прошлом году, мы будем бороться до конца. Надеюсь, мы снова выйдем в финал.

– У «Реала» простая группа?

– Это не так. Мы хорошо знаем все команды, с которыми нам предстоит сыграть. «Селтик» очень хорош, мы должны с уважением относиться к нему, как и к «Лейпцигу», и к «Шахтеру». Мы помним, как в прошлом году сыграли с «Шерифом». Знаем, что на старте турнира случается много сюрпризов. Думаю, у нас ровная группа, – сказал тренер «Реала».

Матч «Реала» и состоится сегодня, 6 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.