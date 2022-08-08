«Анчелотти умеет сплотить команду, это зачастую важнее, чем тактика. Вы хотите выигрывать титулы или менять схему по 8 раз за матч?» Экс-тренер «Айнтрахта-2» о Карло

Оскар Коррочано высказался об успехах .

– Анчелотти не добился успеха в Германии, он был уволен в начале второго сезона. Но в «Мадрид» он вернулся, чтобы сделать дубль в и Лиге чемпионов. Вы ожидали этого?

– То, что выигрывает чемпионат или Лигу чемпионов, неудивительно – это «Мадрид». Он превосходен в завоевании титулов, и Карло, насколько я знаю, 4 раза выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера.

Я не понимаю споров о нем. Вы хотите выигрывать титулы или менять схему по 8 раз за матч и считаться лучшим тренером? Как можно говорить, что Анчелотти не разбирается в тактике? Это сказки, чепуха. Он знает, как сплотить команду, и это во многих случаях имеет большее значение, чем тактика.

Я не знаю на 100%, что произошло в «Баварии», но тренер пошел по одному пути, а игроки – по другому… Он пришел после Гвардиолы, и ему тоже сказали, что он не добился успеха, потому что не выиграл Лигу чемпионов. Но я думаю, что они оба преуспели. Лигу чемпионов не выигрывают каждый год, – сказал бывший главный тренер «Айнтрахта-2».