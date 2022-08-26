Анчелотти о группе ЛЧ: «В прошлом году матч с «Шерифом» на «Бернабеу» казался самым простым, но «Реал» проиграл. Надо уважать соперников»

Главный тренер «Реала» подвел итоги жеребьевки группового этапа ЛЧ.

Соперниками мадридцев по группе F станут «Лейпциг», и «Селтик».

«Лига чемпионов в этом году будет не как прежде, потому что придется за два месяца провести все матчи.

В прошлом сезоне самой простой казалась игра против «Шерифа» на «Сантьяго Бернабеу», но мы потерпели поражение, так что нужно проявить уважение к соперникам. Матчи в Лейпциге и Глазго легкими не будут.

Нужно уважать другие команды в этой группе так же, как они уважают , – заявил Анчелотти.

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