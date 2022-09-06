Юран о «Химках»: «Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Печально все это, жалко парней»

Сергей Юран расстроен из-за того, что происходит с «Химками» после его отставки.
После увольнения специалиста с поста главного тренера подмосковный клуб потерпел 5 поражений подряд с общей разницей мячей 3:15.
– С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?
– Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.
– Как ваши дела? Есть ли предложения?
– Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.
– Речь идет об РПЛ?
– Да, – сказал Юран.