Юран о «Химках»: «Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Печально все это, жалко парней»

расстроен из-за того, что происходит с «Химками» после его отставки.

После увольнения специалиста с поста главного тренера подмосковный клуб потерпел 5 поражений подряд с общей разницей мячей 3:15.

– С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?

– Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

– Как ваши дела? Есть ли предложения?

– Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.

– Речь идет об ?

– Да, – сказал Юран.