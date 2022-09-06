Юран о «Химках»: «Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Печально все это, жалко парней»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран расстроен из-за того, что происходит с «Химками» после его отставки. 

После увольнения специалиста с поста главного тренера подмосковный клуб потерпел 5 поражений подряд с общей разницей мячей 3:15.

– С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?

– Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

– Как ваши дела? Есть ли предложения?

– Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.

– Речь идет об РПЛ?

– Да, – сказал Юран. 

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