Сергей Юран: «Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь»

отреагировал на информацию о том, что он пытался организовать договорной матч.

– Озвучу самую резонансную версию случившегося. Согласно ей, в конце прошлого сезона вы предложили тому же «Ростову» сдать игру «Химкам», а взамен обещали шесть очков в чемпионате-2022/23. Эту историю довели до боссов подмосковного клуба, которые пусть и не сразу, но решили с вами расстаться.

– Во-первых, странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да?

Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю. Это – во-первых.

– А во-вторых?

– Я бы хотел посоветовать этим журналистам, которые ловят хайп на таких вещах следующее: если хочется горяченького, окажись в «горячих» точках.

– Что вы имеете в виду?

– Когда только начались военные действия в Луганске в 2014 году, я как раз проводил там свой отпуск. Был у мамы. Бомбили город, ракеты летели со стороны Украины... И нам приходилось сидеть в погребе, пережидать. Потом на костре готовили себе еду. Не хочется себя выгораживать как-то, но и такое в жизни случалось. Во-вторых, я ездил в Сирию, к нашим военным, на базу. Мы там проводили товарищеский матч. Потом даже получил награду от Министерства обороны.

– Это вы к чему?

– После таких моментов начинаешь по-другому смотреть на жизнь, – сказал бывший тренер «Химок».

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