Гальтье заменил Месси в двух матчах «ПСЖ» подряд – на 87-й и 83-й минутах

заменили во втором матче подряд.

35-летний аргентинский форвард отдал два голевых паса в игре 5-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:0).

Главный тренер парижан поменял Месси на 83-й минуте на .

В прошлом матче, с «Монако» (1:1), Лионеля заменили на 87-й минуте. Футболист был удивлен такому решению тренера – он поднял брови и выпятил нижнюю губу после замены, общаясь с кем-то на скамейке.

В четырех других матчах сезона Месси играл до конца.

У Месси 3 гола и 4 результативных паса за «ПСЖ» в 5 турах чемпионата Франции. также он забил «Нанту» в матче за Суперкубок Франции (4:0). Его статистика – здесь.