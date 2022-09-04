Гальтье о Неймаре вне старта «ПСЖ»»: «Он хорошо это воспринял. В предыдущем матче он уже выходил на фоне усталости и ушибов»

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Главный тренер «ПСЖ» высказался о том, что Неймар против «Нанта» (3:0) вышел лишь на замену.

– Не было опасения, что, оставив Неймара в запасе, вы собьете его с ритма?

– Такой риск есть всегда, тем более если игрок не принимает решение [тренера]. Я общался с ним по этому поводу в пятницу.

В [предыдущем] матче с «Тулузой» он уже выходил на фоне усталости и ушибов (в среду бразилец был заменен на 68-й минуте – прим. Sports.ru).

Я принял решение [оставить его на скамейке], и он хорошо это воспринял, – сказал Кристоф Гальтье.

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