Гальтье после 3:0 с «Нантом»: «Матч с «Ювентусом» будет для «ПСЖ» другим»

Теги ПСЖ Нант Ювентус лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

Главный тренер «ПСЖ» высказался после матча Лиги 1 с «Нантом» (3:0).

Во вторник парижане сыграют с «Ювентусом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы в порядке, стабильно забиваем, у игроков отличное настроение. У них огромное желание взаимодействовать на поле.

Лига чемпионов – это уже другой уровень, и матч с «Юве» будет другим по сравнению с сегодняшней игрой. Я внимательно наблюдал за их матчем с «Фиорентиной» (1:1). У «Ювентуса» большой опыт выступлений в этом турнире, и нам придется очень постараться, нужно сыграть очень компактно в обороне и при этом суметь забить голы», – сказал Кристоф Гальтье.

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