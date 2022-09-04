Гальтье после 3:0 с «Нантом»: «Матч с «Ювентусом» будет для «ПСЖ» другим»

Главный тренер высказался после матча 1 с (3:0).

Во вторник парижане сыграют с в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы в порядке, стабильно забиваем, у игроков отличное настроение. У них огромное желание взаимодействовать на поле.

Лига чемпионов – это уже другой уровень, и матч с «Юве» будет другим по сравнению с сегодняшней игрой. Я внимательно наблюдал за их матчем с «Фиорентиной» (1:1). У «Ювентуса» большой опыт выступлений в этом турнире, и нам придется очень постараться, нужно сыграть очень компактно в обороне и при этом суметь забить голы», – сказал .