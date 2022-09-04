Эдегор недоволен ВАР из-за отмены гола Мартинелли: «Фола не было, судья сказал продолжать игру»

Хавбек остался недоволен видеоассистентом .

На 12-й минуте матча с (1:3) норвежец, стремясь в центре поля отобрать мяч у полузащитника , сбил соперника с ног, после чего Габриэл Мартинелли, получив пас, поразил ворота манкунианцев. Главный арбитр после просмотра видеоповтора по подсказке помощника принял решение на засчитывать гол.

«Я считаю, что это вообще не фол. Столкновение было мягким, а для вмешательства ВАР нарушение должно быть явным и очевидным.

Все было очень, очень мягко. Во время повтора ситуацию можно представить в худшем свете. Это не фол, да и судья сказал продолжать игру», – заявил Эдегор.

Судья Тирни отменил гол Мартинелли «МЮ» после ВАР. Эдегор сбил Эриксена, отбирая мяч