Тен Хаг о тратах «МЮ» в 200+ млн фунтов: «Большие деньги, но мы должны быть конкурентоспособными»

Эрик тен Хаг высказался о тратах «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«МЮ» потратил около 216 млн фунтов: в 85,5 млн обошелся , в 63,59 – , в 51,63 – .

– Чувствуете ли вы давление, учитывая потраченные деньги? Каково потратить более 200 миллионов фунтов?

– Это большие деньги. Но это часть процесса и то, что мы должны делать, чтобы оставаться конкурентоспособными.

У нас есть состав с потенциалом и хорошими игроками, теперь нам нужно сделать команду, – сказал главный тренер .