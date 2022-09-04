Тен Хаг о тратах «МЮ» в 200+ млн фунтов: «Большие деньги, но мы должны быть конкурентоспособными»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Каземиро Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Антони деньги Футбол

Эрик тен Хаг высказался о тратах «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«МЮ» потратил около 216 млн фунтов: в 85,5 млн обошелся Антони, в 63,59 – Каземиро, в 51,63 – Лисандро Мартинес.

– Чувствуете ли вы давление, учитывая потраченные деньги? Каково потратить более 200 миллионов фунтов?

– Это большие деньги. Но это часть процесса и то, что мы должны делать, чтобы оставаться конкурентоспособными.

У нас есть состав с потенциалом и хорошими игроками, теперь нам нужно сделать команду, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные