«МЮ» удвоил 120-миллионный бюджет на лето после разгрома от «Брентфорда» и просьб игроков усилить состав

значительно увеличил трансферный бюджет после разгрома от «Брентфорда».

По информации The Athletic, в мае, когда Эрик тен Хаг стал главным тренером команды, трансферный бюджет составлял 120 млн фунтов.

Однако после поражения от «Брентфорда» (0:4) во 2-м туре директор «МЮ» по футбольным вопросам Джон Мерто решил, что тен Хагу нужна более серьезная финансовая поддержка, чтобы иметь шансы на успех.

Одной из причин повышения бюджета также стало то, что группа лидеров раздевалки сообщила руководству, что команде требуется усиление.

По данным The Athletic, в это трансферное окно «МЮ» потратил на трансферы 229 миллионов фунтов.