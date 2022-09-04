Шамиль Тарпищев: «Спартак» способен победить только за счет удачи. «Зенит» объективно посильнее»

Шамиль Тарпищев сравнил «Спартак» с «Зенитом» в преддверии матча 8-го тура Мир .

«Пока «Спартак» способен обыграть только с помощью удачи. У «Зенита» состав посильнее, более-менее все отработано, взаимозаменяемость у игроков «Зенита» есть, чего не хватает «Спартаку».

У хлещут эмоции и работают в плюс, однако на одних эмоциях не вывезешь. Хотя игра «Спартака» импонирует. Но «Зенит» сейчас объективно посильнее», – сказал президент Федерации тенниса России.

Встреча клубов назначена на 4 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.