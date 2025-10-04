Карпин о 3:5 с «Локомотивом»: «Счет не отражает то, что происходило на поле, особенно в 1-м тайме. Играй «Динамо» и во 2-м так же, был бы иной результат»

Валерий Карпин считает, что счет не соответствует качеству игры «Динамо».

Команда уступила «Локомотиву » 3:5 в 11-м туре Мир РПЛ .

– «Динамо» отдало свою игру? Пара центральных защитников – лучшая из имеющихся?

– Если говорить после этой игры, просто на табло смотря, возможно – да. Но если смотреть, как второй гол забивается, из‑за кого и из‑за чего, второй гол, третий… Какой из центральных защитников виноват и в каком голе? Эта пара центральных защитников не виновата в голах. Надо разбираться. Надо разбирать индивидуальные ошибки.

Если смотреть на табло и на игру, то это не отражает то, что происходило на поле. Особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее.

– Почему не удалось сохранить темп первого тайма?

– Много факторов влияет на темп и все остальное. Пауза в раздевалке, второй гол психологически повлиял. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат. С другой стороны, даже в первом тайме результат был неудовлетворительный – 2:2.

Соперник тоже внес коррективы в перерыве, возможно, мы проанализируем это чуть позже на свежую голову.

– Насколько «Динамо» ваша команда в процентном соотношении?

– В процентном соотношении не знаю. Если брать таймами, то на 50%. Первый тайм – ОК, второй – не ОК, – сказал главный тренер «Динамо ».