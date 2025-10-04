  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о 3:5 с «Локомотивом»: «Счет не отражает то, что происходило на поле, особенно в 1-м тайме. Играй «Динамо» и во 2-м так же, был бы иной результат»
25

Карпин о 3:5 с «Локомотивом»: «Счет не отражает то, что происходило на поле, особенно в 1-м тайме. Играй «Динамо» и во 2-м так же, был бы иной результат»

Валерий Карпин считает, что счет не соответствует качеству игры «Динамо».

Команда уступила «Локомотиву» 3:5 в 11-м туре Мир РПЛ.

– «Динамо» отдало свою игру? Пара центральных защитников – лучшая из имеющихся?

– Если говорить после этой игры, просто на табло смотря, возможно – да. Но если смотреть, как второй гол забивается, из‑за кого и из‑за чего, второй гол, третий… Какой из центральных защитников виноват и в каком голе? Эта пара центральных защитников не виновата в голах. Надо разбираться. Надо разбирать индивидуальные ошибки.

Если смотреть на табло и на игру, то это не отражает то, что происходило на поле. Особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее.

– Почему не удалось сохранить темп первого тайма?

– Много факторов влияет на темп и все остальное. Пауза в раздевалке, второй гол психологически повлиял. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат. С другой стороны, даже в первом тайме результат был неудовлетворительный – 2:2.

Соперник тоже внес коррективы в перерыве, возможно, мы проанализируем это чуть позже на свежую голову.

– Насколько «Динамо» ваша команда в процентном соотношении?

– В процентном соотношении не знаю. Если брать таймами, то на 50%. Первый тайм – ОК, второй – не ОК, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов о 5:3 с «Динамо»: «То, что «Локо» забивает, радует. Другой вопрос, что мы пропускаем – есть над чем работать. Но победа в дерби, большой матч, прекрасное настроение»
25сегодня, 19:48
«Динамо» пропустило 5 голов впервые с мая 2022-го. Команда Карпина проиграла «Локомотиву» 3:5
8сегодня, 19:44
Карпин про 3:5 с «Локомотивом»: «Вроде как команде предъявить не за что, но в то же время счет на табло. В 4 голах у «Динамо» были конкретные индивидуальные ошибки»
48сегодня, 19:31
Главные новости
За фол на Винисиусе Моуриньо из «Вильярреала» получил вторую желтую. Вингера «Реала» придержали за плечо – он упал, схватившись за лицо
5117 минут назадФото
У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
1019 минут назад
«Реал» выиграл 9 из 10 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5. Дальше – «Хетафе», «Ювентус» и «Барса»
5229 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Атлетик» победил «Мальорку», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
3532 минуты назад
«Реал» обыграл «Вильярреал» – 3:1. У Винисиуса дубль, Мбаппе забил и сделал ассист, Моуриньо удалили
39432 минуты назад
У Мбаппе гол и ассист в игре с «Вильярреалом». Форвард «Реала» – лучший бомбардир Ла Лиги с 9 голами в 8 играх
1333 минуты назад
Аморим об отказе менять схему: «Я тренер большого клуба – и СМИ будут указывать, что мне делать? Моя самая большая проблема в том, что игроки верят вам»
1438 минут назад
Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Абсолютное доминирование «Арсенала». У нас сложный график, тяжелые травмы, но мы все равно играем хорошо»
1646 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» разгромил «Кремонезе», «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Аталанта» и «Комо» поделили очки
3151 минуту назад
«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 41,58%. Шансы «Ливерпуля» – 35,74%, «Ман Сити» – 10,74%, «Челси» – 2,02%, «МЮ» – 0,08% (Opta)
1555 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Мбаппе ушиб голеностопа. Форвард «Реала» поедет в сборную Франции, скорее всего
37 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» разгромил «Мец», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
628 минут назад
Слот о трех поражениях «Ливерпуля» подряд: «Дело в соперниках. У «Челси» дома всегда сложно, с «Галатасараем» у нас был выход один на один перед пенальти, гол «Пэлас» – в конце добавленного времени»
1439 минут назад
Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он личность»
845 минут назад
Судья назначил пенальти в пользу «Реала» в игре с «Вильярреалом» за фол Марина на Винисиусе. Бразилец забил сам
1248 минут назадФото
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи в гостях у «Миннесоты», «Атланта» Миранчука сыграет с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
349 минут назад
У Кузяева небольшое сотрясение и перелом носа после столкновения с Баняцем в матче с «Крыльями»
257 минут назад
Конате получил травму квадрицепса в матче «Ливерпуля» с «Челси»
7сегодня, 20:10
Мостовой о 5:3 в игре «Локо» и «Динамо»: «Получился настоящий футбольный экстаз! Такой матч лишний раз подтверждает мои слова, футбол – не наука»
7сегодня, 20:04
Аморим про «МЮ»: «Знаю, игроки не хотят постоянно менять тренеров, но нужно показывать это и на поле. Поддерживать тренера – это думать: «Буду биться насмерть ради шанса убежать в контратаку»
2сегодня, 19:58