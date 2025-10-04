  • Спортс
  • Киву о 4:1 с «Кремонезе»: «Интер» доминировал, был агрессивен и получал удовольствие. Идеала не существует, но мы к нему и не стремимся»
Киву о 4:1 с «Кремонезе»: «Интер» доминировал, был агрессивен и получал удовольствие. Идеала не существует, но мы к нему и не стремимся»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги игры с «Кремонезе».

Миланский клуб одержал победу со счетом 4:1 в 6-м туре Серии А.

«Мы доминировали, были агрессивны и получали удовольствие. Мы забили, применив хороший прессинг. Я рад за эту команду, которая упорно трудится, чтобы достичь своих целей.

Мы можем совершенствоваться, но мы должны осознавать, что делаем. За последние несколько недель нам удалось добиться стабильности в том, что мы делаем. Я был рад видеть, что команда получает удовольствие. 

Идеала не существует, но мы к нему и не стремимся. Я в любом случае найду, что сказать команде. Бонни? Я доволен тем, что он делает, забитым голом и тем, как он помог команде».

О реакции Думфриса на замену

«Думфрис прав, что злится. Он замечательный человек и важен для нас и сборной Голландии», – сказал Киву

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
