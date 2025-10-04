Мусаев недоволен судейством с «Ахматом»: «Моя желтая незаслуженная. Пенальти в ворота «Краснодара» – там не было фола. До этого Оласе локтем попали в ухо»

Мурад Мусаев недоволен судейством в матче с «Ахматом».

«Краснодар» одержал победу в матче 11-го тура Мир РПЛ (2:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.

«Если бы я сказал, что мне говорил ассистент арбитра... Я просто не могу это на пресс-конференции говорить. И моя желтая карточка, я считаю, не заслуженная.

Иногда я виноват, иногда я могу быть слишком эмоциональным. И в прошлом матче с «Ростовом» я мог эмоционально говорить, но я не перехожу на мат, на оскорбления. И если в начале чемпионата я говорил, что есть хороший контакт с резервными арбитрами, то сейчас нет такого контакта, которого хотелось бы, ни с ассистентами, ни с резервным. И получается, что две карточки просто так показали. Я понимаю, если бы это было за дело... Поэтому эмоций было много.

Был, допустим, эпизод, когда в наши ворота поставили пенальти, мне кажется, там не было фола. До этого эпизод был – Оласе локтем попали в ухо. Но эти эпизоды не были такими, из-за которых были какие-то проблемы. Но, я думаю, «Ахмат » тоже, возможно, чем-то может быть недоволен.

Игра была эмоциональная, никак без эмоций. Но для этого и нужен резервный арбитр, чтобы тушить этот пожар, чтобы вести диалог, а не чтобы потом раздавали карточки налево и направо», – сказал главный тренер «Краснодара ».