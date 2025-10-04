  • Спортс
4

«Динамо» пропустило 5 голов впервые с мая 2022-го. Команда Карпина проиграла «Локомотиву» 3:5

«Динамо» больше трех лет не пропускало пять раз в одном матче.

Команда Валерия Карпина сегодня уступила «Локомотиву» в 11-м туре Мир РПЛ – 3:5.

В последний раз в ворота «Динамо» влетало пять мячей в мае 2022 года. Тогда московский клуб был разгромлен «Сочи» на своем поле – 1:5.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
