Тренер «Челси» Кабальеро о 2:1 с «Ливерпулем»: «Очень рады, что заработали 3 очка на последних секундах, это незабываемо. Нужно использовать это, чтобы продолжать расти»

Тренер «Челси» Вилли Кабальеро высказался о победе над «Ливерпулем».

Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 7-м туре АПЛ благодаря голу Эстевао на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

О Мареске и его удалении за вторую желтую после гола Эстевао

«Он в порядке. Сейчас он очень счастлив. Конечно, его сейчас здесь быть не может, но мы очень рады, что заработали три очка на последних секундах. Мы счастливы и гордимся.

Игроки проделали фантастическую работу. Многие из них сейчас уйдут на хороший перерыв, и, надеюсь, смогут восстановиться еще нескольких игроков, и мы с новыми силами начнем новый цикл игр».

О голе на последней минуте

«Это особенно важно, потому что ты получаешь энергию, доверие к процессу. Это незабываемо. Так что теперь мы должны использовать это, чтобы продолжать расти. Жаль, что у нас сейчас перерыв, но у нас образовалась по-настоящему хорошая связь между игроками и болельщиками. У нас очень молодая команда».

О сплоченности команды

«Сегодня мы получили еще одну красную карточку (смеется), но хорошо закончили матч. Мы знаем, что мы хорошая команда. Мы создавали моменты в первом тайме и заслужили второй гол во втором.

То, как мы сражались сегодня с четырьмя крайними защитниками в линии обороны – это невероятно. Мы все очень гордимся нашими игроками. Мы не ищем оправданий, мы находим решения».

О травмах Бадьяшиля и Ачимпонга

«С ними все в порядке. Они были немного обеспокоены своим положением, но мы поговорили с ними, все в порядке. Им нужен перерыв, чтобы хорошо восстановиться».

О праздновании Марески после победного гола

«Это нечто особенное для любого тренера, ни один тренер не может сдержать свои чувства. К сожалению, к тому моменту он уже получил желтую карточку. Все мы люди. Мы были игроками, и нам приятно такое видеть. Уверен, что все мы тоже можем извлечь из этого урок», – сказал ассистент Энцо Марески .