Матвей Сафонов: «Краснодару» неправильно думать о чемпионстве. Первая осечка может опустить дух»

заявил, что «Краснодару» рано думать о чемпионстве в Мир .

«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций.

Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве.

Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», – сказал вратарь.

После восьми матчей занимает 2-е место, набрав 17 очков. Столько же очков и у лидирующего «Зенита», но у него есть игра в запасе.