Матвей Сафонов: «Краснодару» неправильно думать о чемпионстве. Первая осечка может опустить дух»

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Матвей Сафонов заявил, что «Краснодару» рано думать о чемпионстве в Мир РПЛ.

«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций.

Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве.

Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», – сказал вратарь. 

После восьми матчей «Краснодар» занимает 2-е место, набрав 17 очков. Столько же очков и у лидирующего «Зенита», но у него есть игра в запасе.

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