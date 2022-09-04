Матвей Сафонов: «Краснодару» неправильно думать о чемпионстве. Первая осечка может опустить дух»

Матвей Сафонов заявил, что «Краснодару» рано думать о чемпионстве в Мир РПЛ.
«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций.
Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве.
Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», – сказал вратарь.
После восьми матчей «Краснодар» занимает 2-е место, набрав 17 очков. Столько же очков и у лидирующего «Зенита», но у него есть игра в запасе.